7人組グループ、BE：FIRSTが16日、都内で、映画「BE:the ONE−MEANT TO BE−」（オ・ユンドン監督）公開記念舞台あいさつに出席した。同作は、グループがデビューしてから850日目に迎えた東京ドーム公演までのメンバーを追いかけたライブドキュメンタリー映画。メンバーはRYUHEI（18）LEO（26）SOTA（23）SHUNTO（21）MANATO（23）RYOKI（25）JUNON（26）。この日、メンバー全員とオ・ユンドン監督が登壇した。LEOは「1個1個目の前