[11.16 J3第37節](ミクスタ)※14:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 1 伊藤剛DF 13 工藤孝太DF 22 山脇樺織DF 33 乾貴哉DF 50 杉山耕二MF 6 藤原健介MF 14 井澤春輝MF 17 岡野凜平MF 29 高昇辰MF 34 高吉正真FW 10 永井龍控えGK 31 大谷幸輝DF 4 長谷川光基DF 23 坂本翔MF 8 若谷拓海MF 11 喜山康平MF 21 牛之濱拓FW 18 渡邉颯太監督増本浩平[AC長野パルセイロ]先発GK 30 松原颯汰DF 29 工藤駿DF