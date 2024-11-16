[11.16 J3第37節](ピカスタ)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 3 宗近慧DF 6 長谷川隼DF 47 西野奨太MF 8 森勇人MF 13 前川大河MF 15 岩本和希MF 20 下川太陽MF 30 丹羽詩温MF 60 森川裕基FW 10 川西翔太控えGK 32 松原快晟DF 24 深港壮一郎MF 4 竹村俊二MF 9 高橋尚紀FW 23 岩岸宗志FW 26 小山聖也FW 27 吉長真優監督米山篤志[FC今治]先発GK 44 伊藤元太DF 2 加藤徹也DF 3 福森