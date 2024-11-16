ドジャース大谷翔平投手（３０）が１５日（日本時間１６日）、自身のインスタグラムを更新し、前日１４日（同１５日）に受賞した“３冠”の感謝の思いを投稿された動画とコメントに込めた。１４日（同１５日）には４年連続４度目の受賞となる最強指名打者の「エドガー・マルティネス賞」、２年連続２度目の受賞となるリーグ最高打者の「ハンク・アーロン賞」、指名打者では２年連続３度目となった「オールＭＬＢ・ファースト