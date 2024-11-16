瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ・STU48の福田朱里さんが、香川県高松市のスーパーマーケット「新鮮市場きむら」で、今月14日一日店長を務めました。 【写真を見る】「わくわくした気持ちできょう一日」“新鮮市場きむら” でSTU48の福田朱里さんが1日店長【香川】 （STU48福田朱里さん）「一日よろしくお願いします」 福田朱里さんの一日店長は、STU48のメンバーが新鮮市場きむらの魅