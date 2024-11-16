楽天は16日、阪神を戦力外となった加治屋蓮投手（32）の獲得を発表した。13年にJR九州からドラフト1位でソフトバンクに入団。21年からは阪神でプレーし、昨季は51試合で1勝5敗1セーブ、16ホールド、防御率2・56で日本一に貢献も、今季は13試合で2勝0敗1ホールド、防御率4・50だった。通算成績は222試合登板で11勝13敗1セーブ62ホールドと、経験豊富な右腕がチームに加わる。