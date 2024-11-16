１６日未明、北海道森町のＪＲ函館線森―石倉間で、ＪＲ貨物の貨物列車（２１両編成）が脱線した。けが人はいなかった。この影響で、函館線は森―長万部間の上下線の運転を見合わせた。ＪＲ貨物によると、列車は名古屋貨物ターミナル駅（名古屋市）を出発し、札幌貨物ターミナル駅（札幌市）に向かう途中だった。午前１時４０分ごろ、走行中に非常ブレーキが作動して停車。運転士が確認したところ、貨車５両の脱線を確認した。