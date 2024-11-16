「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZのNEO EXILE 4組が番組出演権をかけてバトルを繰り広げます！今回は、公式ライバルLIL LEAGUEとKID PHENOMENONの第2戦「秋の大運動会」の収録に潜入。放送では未公開の部分も含めた対決の見どころと、収録の合間の様子をお届けします。【動画】公式ライバルLIL LEAGUEとKID PHENOMENONが激突！リル×キ