１１月１６日の京都競馬３Ｒ、２歳未勝利でスノーサウンドに騎乗した際、スタート直後に落馬したた川又賢治騎手＝栗東・フリー＝は、負傷のため、京都７Ｒの（１３）ズバットマサムネは浜中俊騎手に騎手変更となった。斤量の変更はない。