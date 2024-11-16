大リーグ機構（MLB）は14日（日本時間15日）、両リーグで傑出した打者を選ぶ「ハンク・アーロン賞」の受賞者を発表し、ナ・リーグはドジャースで大リーグ史上初の「50―50（54本塁打、59盗塁）」をマークし、本塁打と打点王に輝いた大谷翔平投手（30）が2年連続2度目の受賞。エンゼルスに所属した昨年に続いての受賞で、両リーグでの受賞は大リーグ史上初の快挙となった。表彰式を欠席した大谷はビデオメッセージでコメント。