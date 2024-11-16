中国、宇宙貨物船「天舟８号」の打ち上げに成功【新華社文昌11月16日】中国は15日午後11時13分（日本時間16日午前0時13分）、宇宙貨物船「天舟8号」を搭載した運搬ロケット「長征7号遥9」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。約10分後、「天舟8号」はロケットから切り離されて予定の軌道に入り、ソーラーパネルが順調に作動、打ち上げは成功した。