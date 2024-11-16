16日未明、北海道・森町のJR函館線で貨物列車が脱線しました。ケガ人はいません。午前1時40分ごろ、北海道・森町のJR函館線で宅配の荷物や加工食品などを積んだ貨物列車が走行中、運転士が車両の後方部分が引っ張られる感覚があったため、列車を非常停止しました。列車は21両編成で12両目以降の複数の車両が脱線、または車両の連結部分が分離していました。ケガ人はいません。住民は「ガリガリガリガリガリッとものすごい音がした