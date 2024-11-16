おぎやはぎ小木博明（53）が16日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜午前11時3分）にゲスト出演。朝起きたら、自宅のリビングにいたお笑い芸人の名前を実名告白した。小木は自身の冠ラジオで酒をあんまり飲まないと公言しており、今放送でも「飲み会は1次会で飽きちゃう」「熱い話は嫌い」などと打ち明けた。さらにテレビプロデューサーの佐久間宣行氏から「小木さんの奥さんがベロベロに酔っぱらって