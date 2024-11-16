新横浜プリンスホテルは12月1日〜2025年2月28日、ホテル屋上7Fの「ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA」に、冬でも快適に屋外バーベキューを楽しめるこたつとテントを用意します。■ブイヤベースやおでんなど、あつあつダッチオーブンメニューも用意「ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA」は、昨年オープンしたホテル屋上のバーベキュー施設。12月1日からは暖かいこたつと風除けになるテントを設置するため、寒さを