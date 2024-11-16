サンワサプライはこのほど、手首への負担が少ない小型マウス、FREEROシリーズ「MA-EBBS522シリーズ（Bluetooth接続）」「MA-EWBBS522シリーズ（コンボタイプ）」「MA-EWBS522シリーズ（2.4GHzワイヤレス）」を発売しました。同商品は、上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減。3シリーズそれぞれベージュ、ブラック、ブルーの3色を用意しています。■商品特徴◇手首の負担をやわらげる