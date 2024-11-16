Sony Park Miniは11月22日〜12月1日まで、フードエッセイスト・平野紗季子さんが手がける菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH（ノー・レーズン・サンドイッチ）」と「セサミストリート」とのコラボレーションによるPOP-UPショップ第2弾「(NO) RAISIN SANDWICH CHRISTMAS MARKET with COOKIE MONSTER and ELMO」をオープンします。■エルモをイメージしたお菓子やグッズも登場今回のコラボでは、クッキーモンスターにくわえ、エルモ