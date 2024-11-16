38歳から53歳までのいわゆる就職氷河期世代の正規雇用を支援する合同企業説明会が、岡山市北区できのう（15日）開かれました。 【写真を見る】岡山市が就職氷河期世代対象の合同企業説明会「励みになりました」正規雇用を支援【岡山】 岡山市が開いた合同企業説明会には製造、建設、運輸などの35社がブースを設け、訪れた人たちは業務内容や労働条件などの説明を受けました。働き方が多様化し正規雇用にこだわる人が減る