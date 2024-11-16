17日放送のTBS系『ベスコングルメ〜ベストコンディションで最高の瞬間を！』（後6：30）では、パリオリンピック柔道金メダリストの角田夏実選手が初登場する。MCの春日俊彰（オードリー）と、5回目の出演となる近藤春菜（ハリセンボン）とともに“ベスコン”状態を目指し、自然豊かな都会のオアシス・吉祥寺から三鷹までの約6.2キロの道のりをウォーキングする。【番組カット】柔道着とのギャップ！ベスコン衣装で笑顔を浮かべる