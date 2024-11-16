踊るプロジェクト最新作、映画『室井慎次敗れざる者』、映画『室井慎次生き続ける者』2部作の公開を記念して、「踊る大捜査線」映画シリーズ4作目、映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年9月7日公開／興行収入59.7億円／動員471万人）のノーカット4Kレストア版が今夜（16日）、午後9時からフジテレビ系で地上波初放送される（〜午後11時35分まで）。【画像】映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』場面