秋の火災予防運動にあわせプロ野球・くふうハヤテの赤堀監督が静岡市消防局の1日消防長に任命されました。（ベンチャーズ静岡赤堀 元之 監督）「守りたい未来があるから火の用心 これからも火の用心にご協力お願いします」静岡市消防局の1日消防長を務めたのは、くふうハヤテの赤堀 元之 監督です。静岡市消防局の池田 悦章消防局長から委嘱状が手渡されると選手らとともに火災予防を呼びかけました。静岡市消防局管内では去