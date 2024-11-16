政治家から芸能人まで、不倫報道が流れる中、タレントの武井壮（51）が16日、X（旧ツイッター）を更新。不倫への私見を述べた。元「RADWIMPS」桑原彰、離婚していた「だいぶ前から独身だって！！」武井は「不倫不倫うるせえなあもう。馬鹿みたいに人の性行為だの交際だの追っかけてよ」と書き出した。「あのさ、不倫の被害者は『不貞行為をされた配偶者と子ども』だけですよ。不貞行為をした当事者が『傷付いた』とか聞いてあきれ