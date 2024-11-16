日本とトルコの外交関係樹立100周年を記念して制作された映画の先行上映が富山県内で始まり、昨夜は舞台あいさつも行われました。昨夜、富山市のJMAX THEATERとやまでは、映画「Ondan Sonra（オンダン・ソンラ）」の舞台あいさつが行われ、出演した俳優らが登壇しました。映画は、平凡な主婦が様々な生き方をする人たちと関わり、トルコに魅せられていくストーリーです。撮影は、砺波市や姉妹都市のトルコ・ヤロヴァ市