the b hotelsは、受験生を対象に特別宿泊プランや学習環境を提供する「受験生応援キャンペーン」を11月7日から2025年3月14日まで実施する。特設ウェブサイト限定で受験生向け特別料金で宿泊プランを提供する。学習に集中できる環境を提供するため、the b 八王子、the b 水道橋、the b 名古屋では、12月15日から自習室を無料で利用できる。また、the b お茶の水とthe b 神戸ではラウンジを利用できる。大塚製薬「カロリーメイト」の