１６日午前４時頃、千葉県袖ケ浦市長浦の国道１６号の交差点で、乗用車と大型トラックが出合い頭に衝突し、乗用車の男性６人が病院に搬送された。うち２０歳代とみられる男性１人の意識がないという。現場は信号機のある十字路。木更津署の発表によると、事故当時、大型トラックは国道を直進中で、乗用車は右から交差点に進入してきた。