タレントの笑福亭鶴瓶（72歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。女優・土屋太鳳の魅力にデレデレしていたが、「大丈夫。もう結婚してはるからね」と、自分の中では線引きをしていると語った。日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」に出演している土屋太鳳が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。鶴瓶が土屋について「めっちゃ真面目ですよ」と話すと、アシスタントのKis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔が「デ