16日未明、熊本県八代市で住宅1棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは八代市鏡町の無職 松村明文さん（70）の住宅です。警察と消防によりますと午前3時頃近所の人が家から火が出ているのを見つけ、消防に通報しました。火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で木造平屋の松村さんの住宅 約180平方メートルが全焼しました。 松村さんは1人暮らしで出火当時、家にいましたが、