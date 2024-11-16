来年、2025年春に、神戸空港の国際チャーター便の運用が開始され、神戸と韓国（仁川）を結ぶ国際チャーター便が就航される予定と発表されました。今後、神戸からもさらに気軽に行くことができる韓国。首都のソウルは、歴史ある建築物から最新流行のショッピングエリアまですべてがそろった人気の街で、多くの観光客が訪れています。そんなソウルについて知っている人も読者の中には多いでしょうが、「まだ行ったことがないの