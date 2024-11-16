元衆院議員の宮崎謙介氏が１６日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。高松市観光大使の元グラビアアイドルの女性との不倫報道を報じられた国民民主党の玉木雄一郎代表について言及した。国民民主が主張する「１０３万円の壁」の改正に注目が集まる中でのスキャンダル報道に玉木氏には批判の声が集まっている。自身もスキャンダルを報じられた経験を持つ宮崎氏は「玉木さんはいま心情的に、（スキ