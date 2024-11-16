ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すロッテの佐々木朗希投手（２３）の移籍先はドジャースが本命視されている。しかし、米スポーツ誌スポーツ・イラストレイテッド（電子版）は１５日（日本時間１６日）に米スポーツサイトのアスレチックの記者で、元レッズＧＭのジム・ボーデン氏の見解を元に「パドレスはドジャースより契約する可能性が高い」と報じた。ボーデン氏によればＭＬＢ関係者、編成決定権を持つ球団幹ら