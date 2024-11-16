◆ラグビー◇リポビタンＤツアー２０２４日本―ウルグアイ（１６日、フランス・シャンベリー）ラグビー日本代表は１６日、フランス・シャンベリーでウルグアイ代表戦を迎える。世界ランク１４位の日本は、同１９位の相手と戦う一戦。テストマッチ４試合ぶりの白星に向け、先発するプロップ為房慶次朗（東京ベイ）は「１年間『超速』をやってきて、ウルグアイは僕たちの速さについてこれないところはあると思う。この１週間、