北海道の江別市で男子大学生が集団暴行を受けて死亡した事件で、警察は16日にも、男子大学生の交際相手だった女ら2人を強盗や詐欺などの疑いで再逮捕する方針です。江別市内の公園で長谷知哉さんが全裸で倒れているのが見つかり死亡した事件では、長谷さんと交際していた八木原亜麻容疑者と川村葉音容疑者のほか、少年4人が傷害致死の疑いで逮捕・送検されています。その後の捜査関係者への取材で、八木原容疑者と川村容疑者は共謀