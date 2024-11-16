鴨池・垂水フェリーが16日午前9時半以降運航を見合わせています。鴨池港側の可動橋の油圧パイプの故障が原因で、運航会社によりますと修理はすでに完了し、このあと垂水港を午前11時25分、鴨池港を午前11時50分発の便から運航再開する予定です。 ・ ・ ・