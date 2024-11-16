【リマ＝大月美佳】日米や中露など２１か国・地域によるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の首脳会議が１５日、南米ペルーの首都リマで２日間の日程で開幕した。初日は、高関税政策を掲げるトランプ次期米政権の発足を控え、自由で開かれた貿易や投資の推進に向け、域内での協力強化を確認した。冒頭、議長国ペルーのディナ・ボルアルテ大統領は「持続可能な経済成長に向けた加盟国間の協力強化が不可欠だ」と述べた。会