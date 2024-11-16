ガザ南部のハンユニスで、瓦礫と化した街の中を歩くパレスチナ人たち/Abed Rahim Khatib/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）国連の特別委員会は１４日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区で行っている戦争は、「ジェノサイド（集団殺害）の特徴に合致する」との報告書を公表した。民間人の大量殺傷や飢餓を武器化していることなどがそうした特徴に該当するという。同委員会は報道向けの発表で、「ガザ地区の包囲、人道支援の妨害