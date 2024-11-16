アストロズからフリーエージェント（FA）となった菊池雄星投手がドジャースに移籍する可能性があると15日（日本時間16日）、現地メディア『ドジャース・ネーション』が報じた。 ■「同郷の3人をLAで再開させるべきだ」 『ドジャース・ネーション』は「ドジャース、オールスター・アストロズ投手と大規模な移籍の可能性」と題した記事を公開。菊池のドジャー