15日（日本時間16日）にブカレストで行われたサッカーの欧州ネーションズリーグ、リーグC2組のルーマニア―コソボが後半ロスタイムで異例の打ち切りとなった。0-0で迎えた後半49分、両チームの間で乱闘が発生し、コソボの選手とスタッフがピッチから引き上げた。約1時間後、ルーマニアの選手たちだけがピッチに立った状態で、主審が試合再開と終了の笛を立て続けに吹いた。UEFAは打ち切りの理由について説明せず、後日詳細を報