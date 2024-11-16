センタラグランドホテル大阪は、真っ白なスイーツとセイヴォリーを3段スタンドとツリー型スタンドで楽しめる「ホワイトクリスマスアフタヌーンティー」を11月1日から12月25日まで提供する。スイーツは、ホワイトチョコレートのクリームを白いスポンジで包んだ「スノーロールケーキ」、チョコレートタルトの上にメレンゲで作った白いクリスマスツリーをのせた「ホワイト苺ツリー」、ココナッツクリームと合わせたバニラムースを白い