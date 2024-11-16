【リマ時事】石破茂首相は１５日（日本時間１６日）、ペルーの首都リマで開幕したアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席した。アジア太平洋地域の安定と成長のため「ルールに基づく自由で開かれた、公正で透明性のある貿易・投資環境の維持、強化が重要だ」と主張した。