警視庁＝東京・霞が関横浜市都筑区の土地取引を巡り、不動産会社から現金や小切手計1億2300万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は16日までに、詐欺と偽造有印公文書行使の疑いで、住所、職業不詳、倉石三夫容疑者（71）を逮捕した。地面師グループの一員で、取引の仲介役だったとみられる。捜査2課によると、2019年にフィリピンに逃亡、今月15日に成田空港に帰国し逮捕された。少なくとも3千万円以上の報酬を得ていたとみ