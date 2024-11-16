IS:SUEが、2ndシングルよりリード曲「THE FLASH GIRL」のダンスプラクティス動画を公式YouTubeにて公開した。 （関連：【映像あり】IS:SUE、楽曲のメッセージをダイレクトに体現した「THE FLASH GIRL」ダンスプラクティス動画） 同映像では、マイノリティの味方となって、内面外面を問わず、他人と違う自分を持つこと、自分らしくあることについて表現した楽曲のメッセージをダイレクトに体現した、パワフ