ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが、１６日までにＭＣを務める「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）のインスタグラムに登場した。自らが投稿し「鈴木です。今日のゲストは本木雅弘さん。彫刻のような絵画のようなお顔にすーっと引き込まれていたのですが、そんな本木さんから出てくるのは『あー緊張する』『もっとこう言えたのにな』ｅｔｃ…反省と後悔の言葉の数々。なんでも思い通りの人生なのかと思いきや、現在もご自