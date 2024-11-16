関東地方は朝から雲に覆われていますが、気温は16日も高めで、過ごしやすい一日になりそうです。【午後の天気】各地とも曇り空で、夜遅くなると、雨の降る所があるでしょう。日中の予想最高気温は、東京都心や横浜でも19℃など、この時期としては暖かく、夜も強い冷え込みはなさそうです。【週間予報】17日は午前中、雲が多く、未明まで雨の降る所がありますが、午後は晴れ間が出るでしょう。19日以降は強い寒気の影響で、12月並み