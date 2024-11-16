【リマ時事】石破茂首相は１５日（日本時間１６日）、ペルーの首都リマで開かれたアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の初日の討議で、２０３１年の議長国に日本が立候補する意向を表明した。日本が議長を務めれば、１９９５年の大阪、２０１０年の横浜に続き３度目となる。