大相撲の西前頭１７枚目、武将山（２８）＝本名藤原虎太郎、茨城県出身、藤島部屋＝が九州場所７日目の１６日、日本相撲協会に休場を届け出た。十両昇進後、初の休場。６日目を終えて１勝５敗だった。７日目の対戦相手、十両玉正鳳は不戦勝。