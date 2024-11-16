●11月22日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ガーデン東証スタンダード小売業 【事業内容】 M&A（合併・買収）を活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの 飲食事業 【業績データ】 売上