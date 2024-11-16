ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」は15日、台湾・台北ドームで日本代表「侍ジャパン」が韓国に6-3で勝利し、開幕2連勝とした。勝利を喜んだのは日本人だけではない。10日の日本との強化試合で先発したチェコの投手が労いの言葉を送ると、日本人ファンは「素敵すぎる」と注目した。日本は韓国に逆転勝ち。侍ジャパン公式Xが勝利を報告した投稿にファンから反