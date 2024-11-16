毒母は毒母に育てられていた。ならば、私も毒母になってしまうのだろうか。そんな不安にさいなまれた現在30代の女性。子供に八つ当たりしてしまう自分に気づき、自分のメンタルの保ち方や親との距離感を工夫した。また、友人からの何気ない一言が胸に刺さり、恨み続けていた母親への気持ちにも変化が出始めた――。（後編／全2回）写真＝iStock.com／solidcolours※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／solidcolours【前編のあ