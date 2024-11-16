【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのバミューダ選手権は１５日、英領バミューダ諸島のポートロイヤルＧＣ（パー７１）で第１ラウンドの残りと第２ラウンドが行われたが、初日に続いて日没サスペンデッドとなった。初日２オーバーの久常涼は１イーグル、６バーディー、４ボギーの６７でホールアウトし、予想される予選通過ライン内の通算２アンダー、暫定６０位。６５をマークしたジャスティン・ローワー（米国）が通算１２アンダ