16日午前1時40分ごろ、北海道森町のJR函館線森駅―石倉駅間で、貨物列車（21両）が脱線した。この影響で、JR北海道は函館線森駅―長万部駅間の上下線で運転を見合わせている。謝罪する島村昭志・JR北海道鉄道事業本部長と志水仁・JR貨物北海道支社長（右）=2024年11月16日午前10時1分、札幌市、佐々木洋輔撮影JR貨物によると、貨物列車は名古屋から札幌に向かう列車。函館線の線路を走行中に非常ブレーキが作動したため、運転