カワサキワールドで来館者を迎える０系新幹線。車内や運転席に入れます（筆者撮影）関西圏の鉄道博物館・展示施設といえば、京都府京都市の京都鉄道博物館、大阪府摂津市の新幹線公園、滋賀県長浜市の長浜鉄道スクエアなどが思い浮かびます。2024年夏の関西紀行では、取材目的地が兵庫県神戸市だったため、同地の情報を調べたら「カワサキワールド」がヒットしました。神戸市中央区の元町・ウォーターフロントにあって、JR神戸線元